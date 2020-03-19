TAMAMLANMAMIŞ BİR ROMAN GİBİ

“Roman, hümanist ve Nihilist bir doktorun cehalet ve veba salgını ile savaşması konusu üzerine kurgulanmıştır. Oran kentinde veba salgını başlayınca Rahip Paneloux bu salgının insanların işledikleri günahların bedeli olarak görmekte ama ateist bir doktor olan Dr. Rieux ise bunun ilahi bir ceza değil tedavisi bulunması gereken ve tedavi edilerek yok olacak bir salgın görmektedir. Sonuçta bu salgınla savaşan insanlar tedavi yolunu bulmuş ama onlar da yakınlarını kaybetmişlerdir.”

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Yukarıdaki değerlendirme Albert Camus’un “Veba” adlı romanı hakkında yapılmıştır.

Romanı inceleyenlere göre, Camus, bu eserini Fransa’nın Cezayir işgalini eleştirmek için yazmıştır.

Sırasında, işgal de bir vebadır…

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Duvar gazetesi ile T24, Orhan Pamuk’un dört yıldır üzerinde çalıştığı “Veba Geceleri” adlı romanının 27’inci bölümünü yayınladılar.

Bu bölümde Hacı Gemisi İsyanı anlatılır,

Romanın 1900’lü yılların başında veba salgını dönemlerinde meydana gelen olaylar üzerine kurulu olduğu anlaşılıyor.

Sözü edilen isyan olayı ise Ege’de Müslüman ve Rumların bir arada yaşadığı hayali bir isim olan Minger Adası’nda geçiyor…

…

1890’larda Mekke ve Medine üzerinden kolera salgını başlar.

Yurtlarına dönmek isteyen hacılar, Hindistan gemileri ile taşınır vaziyettedirler.

Ancak birçok ülke karantina şartlarını uygulamaktadır ve Osmanlı da bu tedbirleri almakta kararlıdır.

Bu şartlarda bir an önce evlerine dönmek isteyen hacılar karantinaya alınacaklarından hoşnut değiller.

Bu yüzden gemilerde salgından ölüm vakaları olmakla birlikte, isyanlar da baş gösterir ve bölgeyi yöneten Osmanlı paşaları hacıların üzerine asker göndermekten çekinmez.

Açılan ateşlerden ölenler olur.

Bu olay belirli bir süre sonra atlatılır ama romanın bundan başka hangi olayları ele alacağı ve nereye varacağı şimdilik bilinmez…

…

Bu günlerde de bu salgın mevsiminin nereye varacağı bilinmiyor.

Orhan Pamuk gibi “Veba Geceleri” yazılıyor sanki.

Tamamlanmamış bir roman gibi geçiyor günler.

Hatta sürekli üstü karalanan satırlar gibi.

Sonu belli değil…