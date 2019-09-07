Taliban örgütü ‘yanlışlıkla’ 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı

Taliban militanları, özel ve devlet medyası için çalışan altı Afgan gazeteciyi kaçırdı.

Olay gazetecilerin bir programa katılmak üzere Afganistan’ın doğusundaki Paktika kentinden komşu Paktia vilayetine gittiği sırada meydana geldi.

Paktiya Valiliği Sözcüsü Abdullah Hasrat, gazetecilerin serbest kalması için Taliban’la görüşme halinde olduklarını belirtti.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid ise yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının gazetecileri ‘yanlışlıkla’ kaçırdığını ve kısa zaman içerisinde serbest bırakacaklarını söyledi.

Sözcü, “Evet, mücahitlerimiz (Taliban militanları) onları yanlışlıkla kaçırdı. Şu an için cep telefonları çalışmadığından yerel komutanla irtibat kuramıyoruz ancak irtibatı sağladığımız anda gazetecileri serbest bıraktıracağız.” ifadelerini kullandı.

Afganistan gazeteciler için en tehlikeli ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) verilerine göre, 2018’de en az 13 gazeteci yaşamını yitirdi. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’na (IFJ) göre ise geçen yıl en az 16 gazeteci hayatını kaybetti.

Örgüt haziran ayında yaptığı bir açıklama ile, bazı medya kuruluşlarının Taliban aleyhine yaptıkları propaganda içerikli yayınlarına devam etmeleri halinde bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerin hedef alınacağı tehdidinde bulunmuştu.