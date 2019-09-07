Dünya

AB’nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn’dan Türkiye’ye Canan Kaftancıoğlu tepkisi

7 Eylül 2019

Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasını sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından ‘Türkiye’den kötü haber’ başlığıyla bir ileti ileti paylaşan Hahn, “Bir politikacının ifadelerinin ki hatta hakarete yol açmış olsa bile, nasıl 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini anlayamıyorum. Canan Kaftancıoğlu ya da bir başkası. İstanbul ya da herhangi bir yer.” ifadelerini kullandı.

Johannes Hahn iletisinin sonuna ‘hukukun üstünlüğü’ ifadesini de etiketli şekilde yazdı.

Türkiye’ye yönelik bir eleştiri de Avrupa Birliği’nin eski Türkiye Raportörü Kati Piri’den gelmişti.

Piri şu ifadeleri kullanmıştı: “CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medya paylaşımlarından dolayı 9 yıldan fazla hapis cezası verilmesi gerçeküstü ve şoke edici. Erdoğan muhalefetin seçim zaferinin intikamını alıyor. Kabul edilemez! Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Kaftancıoğlu’nun arkasında duruyor.”

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