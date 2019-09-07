“Evlilik öncesi cinsel ilişki evlilik memnuniyetini ve süresini azaltıyor”

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan bilimsel bir araştırma bir gecelik aşk ya da cinselliğin yaşandığı evlilik öncesi ilişkilerin evlilik sonrası büyük sorunlara hatta boşanmaya götürdüğünü ortaya koyuyor.

Çalışmalarını 1990 yılından beri yaklaşık 30 yıldır devam ettiren Association for Psychological Science (Piskoloji Bilimi Derneği-APS) Akademik Dergisi’nde yayımlanan bir makaleye göre, evlilik öncesi cinsel ilişki yaşayan bireyler, evliliğe kadar bakire kalan kişilere kıyasla evlilik sonrası daha mutsuz oluyor ve boşanma ihtimalleri daha yüksek.

Florida Devlet Üniversitesi öğretim görevlileri, evlilikte mutluluğa götüren ya da evliliği olumsuz yönde etkileyen en büyük unsurları tespit etmek için bir araştırma yaptı. Çalışma kapsamında karşı cinsten hoşlanan (heteroseksüel) 204 yeni evli çiftin birkaç sene boyunca geçmişleri, eğilimleri ve evlilik sonrası davranışlarıyla tatmin seviyeleri ölçüldü.

Araştırma sonuçlarına göre, kendilerini evlilik öncesi cinsellik konusunda kısıtlayıcı olarak tanımlamayan, cinselliğin özgür olması gerektiğine inanan, buna eğilim gösteren ve bir gecelik ilişkilere meyilli kişilerin, evlilik sonrası tatmin ve mutlu olma seviyelerinin düşük olduğu belirtildi.

Bunun yanında hareketlerini fiiliyata dökerek evlilik öncesi cinsel ilişkiye giren ya da bu kişilerle evlenen çiftlerin ilk birkaç sene içerisinde evlilik memnuniyeti (marital satisfaction) seviyelerinin hızlı bir şekilde düşüş gösterdiği ve boşanma ihtimallerinin yüksek olduğu ortaya çıktı.

“Evliliğin sağlıklı yürümesinde cinsellik önemli bir unsur”

Çalışmanın baş sorumlusu öğretim görevlisi Juliana French, evlilik memnuniyetinin zamanla artan bir unsur olduğunu belirterek “Araştırmamıza göre erkek ve kadın her iki taraf için de evlilik öncesi özgürce cinselliği yaşamak normal bir şey, fakat bu durum evliliklerin büyük oranda başarısızlıkla bitmesine katkıda bulunuyor.” diyor.

Evliliğin sağlıklı bir şekilde yürümesinde cinselliğin öneminin büyük olduğunu vurgulayan French, evlilik öncesi cinsel ilişki yaşayan bazı çiftlerinse bundan çok etkilenmediğini ifade ediyor:

“Yeni evli çiftlere düzenli ve tatmin edici bir cinsel yaşam sürmelerini ya da stresten olabildiğince uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü böyle davranan kişiler evlilikteki olumsuz sonuçları engelleyebiliyorlar.”