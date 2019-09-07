Fransa’da zeytin ağaçlarında ölümcül “Xylella fastidiosa” bakterisine rastlandı

Fransa’nın Alpes-Maritimes bölgesinde iki zeytin ağacında bitkiler için ölümcül Xylella fastidiosa (Xylella yaprak yanıklığı) bakterisi tespit edildi. Fransa Tarım Bakanlığı bitki zincirleri için tehlike arz eden bakteri nedeniyle verilen sağlık alarmını “son derece ciddiye aldıklarını” duyurdu.

Fransa’da iki zeytin ağacında dünya çapında bitki sağlığını en çok tehdit eden bakterilerden biri olarak bilinen ölümcül Xylella fastidiosa bakterisi bulundu.

Fransa Tarım Bakanlığı, biri Antibes’te diğeri ise Menton’da bulunan iki süs zeytin ağacının uzmanlar tarafından hastalığın taşıyıcısı olarak tanımlandığını açıkladı. Bakterinin diğer bitkilere bulaşmaması için ağaçlar önümüzdeki birkaç gün içinde imha edilecek.

Bakanlık ayrıca bakteriye duyarlı diğer bitkilerin sökülmesi ve 5 kilometre yarıçapındaki bitkilerin karantinaya alınması gibi bir dizi önlemler alındığını bildirdi.

Bu, bakterinin Fransa’da ikinci ortaya çıkışı. Xylella fastidiosa bakterisine daha önce 2018’de Fransa’ya bağlı Korsika adasında zeytin ve meşe ağaçlarında rastlanmıştı.

Böcekler yoluyla bulaşan ve bitkilerin ölümüne yol açan bakteri, 200’den fazla bitki türüne zarar veriyor. Bunlar arasında zeytin ağaçları, üzüm bağları ve meşe ağacı gibi Akdeniz ikliminde yetişen bitkiler yer alıyor.

Hastalığın yayılmasında İtalya’nın rolü var

Avrupa tedavisi olmayan ve bitki sağlığını son derece olumsuz etkileyen bakteri ile uzun yıllardır mücadele ediyor.

Avrupa Komisyonu Xylella fastidiosa bakterisinin yayılmasında İtalya’nın rolüne dikkat çekiyor. Komisyona göre İtalya Xylella’nın ilerlemesini engellemek için önlemler alma yükümlülüğünü yerine getirmede başarılı değil.

Avrupa Birliğine göre salgının ilk kez ortaya çıktığı 2013’den bu yana İtalya, Avrupa Birliğinin “salgınla mücadele ve karantina” düzenlemelerine tam olarak uymuyor.

Xylella fastidiosa’nın belirtileri neler?

Türkiye Tarım Bakanlığınca yürütülen araştırmaya göre Xylella fastidiosa bakterisinin zeytin ağaçlarını ele geçirdiğinin ilk göstergesi yapraklarda sararmaların başlaması. Zeytin ağaçlarında hızlı ölümlerin görülmesi hastalığın bir diğer işareti.

Hasta ağaçlarda çok yoğun yaprak yanıklığı, sürgünler ve dallar ile ağacın tamamında geriye ölüm görülüyor.

Bakanlığa göre hastalığın Avrupa’da en sık görüldüğü bölge İtalya.