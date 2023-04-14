Talepler maddelerle belirtildi, tüm kesimler imza attı

CTP’nin daveti ile bugün öğlen saat 14:30’da birçok sivil toplum örgütü ve sendikalar ile yapılan toplantının ardından saat 22:00 civarında Teknecik’te basın açıklaması yapıldı.

Saat 20:30’da yapılacağı açıklanan basın toplantısının gecikme sebebinin yapılacak açıklamada hemfikir olunamadığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Yaklaşık 2 saat rötarlı yapılan açıklamada deklarasyon maddeler halinde okundu ve EL-SEN başkanı Çağlayan Cesurer eylemi askıya aldıklarını duyurdu.

Okunan deklarasyonda elektrikte gerekli adımlar atılmaz ise imza koyan tüm örgütlerin de katılımı ile yeni eylem planı yapılacak.

Deklarasyona, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası, kamuda örgütlü sendikalar, sağlıkta örgütlü sendika ve birlik ile daha birçok örgüt imza atarak ELSEN’e destek beyan etti.

Fotoğraf: Ahmet İkidereli