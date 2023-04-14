ABD’de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız Jack Teixeira hakim karşısına çıkarıldı

ABD ordusuna ait askeri bilgileri internette ifşa eden Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira, hakim karşısına çıkarıldı.

Massachusetts Bölge Mahkemesindeki duruşmada Teixeira’ya gizli belgeleri internette yayımladığı gerekçesiyle iki suçlamayla karşı karşıya olduğu bilgisi verildi.

Boston şehrindeki duruşmada Yargıç David Hennessy, 21 yaşındaki ulusal muhafıza sosyal medyada yayımlanan gizli belgeleri yetkisi olmadığı halde bulundurmak ve bir başkasıyla paylaşmakla suçlandığını söyledi.

Yargıç, sanığın tekrar mahkemeye çıkarılacağı 19 Nisan’a kadar tutuklu kalacağını belirtti, Teixeira ise resmi savunma yapmadı.

Mahkeme belgelerine göre, Teixeira’nın gizli belgeleri paylaştığı çevrim içi sohbet grubunun bir üyesi, FBI’ya, sanığın iş yerinde belgeleri deşifre ederken “yakalanmaktan endişelendiği için eve götürüp fotoğrafını çekmeyi tercih ettiği” bilgisini paylaştı.

Aralık ayından beri belgeleri sızdırdığı anlaşılan genç ulusal muhafızın “çok yüksek düzeyde sınıflandırılmış bir sistem üzerinde çalıştığı”, bu görev öncesinde geçmişiyle ilgili “çok titiz güvenlik taramasından” geçtiği kaydedildi.

Adalet Bakanı Garland, işlenen suçun büyüklüğüne işaret etti

ABD ordusuna ait gizli bilgilerin sızdırılması olayıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Merrick Garland, Jack Teixeira’nın “çok ciddi cezalarla” karşı karşıya olduğunu söyledi.

Garland, “Eğer bu, sadece belgeleri evde tutmakla ilgili değilse elbette yasa dışıdır. Konu, belgelerin hem hukuka aykırı olarak saklanması hem de iletilmesiyle ilgili. Bununla ilgili çok ciddi cezalar var.” ifadelerini kullandı.

Gizli belgeleri alabilmek için anlaşma imzalayanların bu belgeleri ifşa etmemelerinin ulusal güvenlik açısından önemini kabullenmesi gerektiğini vurgulayan Adalet Bakanı, “Bunun ulusal güvenliğimiz için ne kadar önemli olduğu mesajını vermek niyetindeyiz.” dedi.

Teixeira, dün gözaltına alınmıştı

ABD ordusuna ait askeri bilgileri internette ifşa eden Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira, dün gözaltına alınmıştı.

İnternete sızdırılan belgelerde Rusya ile savaşta olan Ukrayna’nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği kaydedilmişti.

Söz konusu sızıntı, ilk defa grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık çevrim içi forumda yayımlamasıyla ortaya çıkmıştı.