Talat’tan Akıncı’ya destek

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Mustafa Akıncı’ya destek vereceğini açıkladı. Talat’ın açıklaması şöyle;

“Hayatım boyunca siyasi anlayışımın oluşumunda makam ve kişilerin hiçbir önemi olmamıştır. Bütün hayatını Kıbrıs’ta bütünlüklü federal bir çözüme, halkımızın bu topraklarda varoluş ve kendi kendini yönetme mücadelesine adamış birisi olarak, bundan böyle de tüm çabamı bu ilke ve değerler doğrultusunda göstermeye devam edeceğim. Doğal olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da tavrım bu yönde olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı makamının son beş yıldaki icraatları ile ilgili olarak yapmış olduğum tüm değerlendirmeler bakidir. Bundan sonra da her türlü saldırıya göğüs gererek deneyimlerim ışığında doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim. Muhatapların bunlardan yararlanıp yararlanmayacakları kendi bilecekleri bir şeydir. Sonuçta bu ülkede iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı federal bir çözüme ulaşılamaz ve ayrılıkçı politikalar son beş yılda olduğu gibi güçlenmeye devam ederse, kazanan veya kaybeden kişiler değil, Kıbrıs Türk halkı olacaktır.

Tüm halkımızı 18 Ekim’de sandıklara gitmeye ve bu zor koşullar içerisinde en doğrusunu yaparak çözüm yönündeki iradelerine sahip çıkmaya davet ederim“