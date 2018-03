Takside can güvenliği yok

Girne’de hafta sonu ciddi şekilde darp edilerek beli kırılan Şahin Karaço’nun üzerine taksici esnafı, “Kelle koltukta çalışıyoruz. Ekmek derdinden, can derdine düştük” dedi

Devrim DEMİR

Evine ekmek götürebilmek için gece gündüz demeden çalışan taksiciler, Allah’a emanet yaşıyor. KKTC’de taksicileri tehlikelere karşı koruyan, can ve mal güvenliklerini sağlayan bir sistem bulunmazken, hafta sonu Girne’de yaşananlar Taksicilerin sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Şahin Karaço’nun darp edilerek belinin kırılmasının ardından Taksiciler dün Güzelyurt, Girne, Mağusa ve Lefkoşa’dan örgütlenerek Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı.

Babasının belinin kırılarak, yumruklanması ile hastanelik olmasının ardından 3 gündür perişan olan Günay Karaço, zanlının polis kontrolünde cezaevine götürüldüğü esnada öfke krizi geçirdi. Babasına yapılan haksızlığı kabullenemeyen Karaço, “Ekmeğinin derdinde olan babası yaşında birini 15 saniyede yumruk yağmuruna tutan bir insan ancak adam öldürmeye teşebbüsten yargılanabilir” sözlerini kullandı.

“Can güvenliğimiz yok”

Taksiciler mesleklerinin zorluklarını Havadis’e anlattı. Taksiciler, dışarıdan bakıldığında kolay gibi görülen taksicilik mesleğinin aslında birçok zorluğu bulunduğunu ve taksicilerin ne can ne de mal güvenliklerinin olmadığını söyledi. Yasal olmadığı için araçlarında kendilerini güvende hissedebilecekleri sopa ve benzeri bir araç bulundurmadıklarını söyleyen taksiciler, taksi duraklarında telsiz sistemi de olmadığını söyledi. Araçların çoğunda takip sisteminin de bulunmadığını kaydeden taksiciler, başlarına bir olay geldiğinde ne duraktaki arkadaşlarını ne de polisi olay anında bilgilendiremediklerini, tek güvencelerinin müşterinin vicdanı olduğunu kaydetti.

Polis güvencesi istiyorlar

Taksi şoförleri, duraklarda polise bağlı telsiz sistemine geçilmesi halinde daha güvende olacaklarını savundu. Taksiciler, “Türkiye’de tüm duraklarda telsiz sistemi var ve bu sistem polise bağlı. Bir taksici adli bir vaka ile karşı karşıya kaldığında aracındaki telsiz ile duraktaki arkadaşlarını aynı zamanda da polisi durumdan haberdar ediyor. Bazı araçlarda takip sistemi de var. Bu sistem de taksinin olay sırasında yerini gösteriyor ve polisiye müdahalede zaman kaybının yaşanmasını önlüyor. Benzer sistem KKTC’de olabilir” diye konuştu.

“Casino müşterileri hep sorunlu”

Meslektaşları Şahin Karaço’nun darp edilmesi olayının ardından mahkemeyi takip için dün yine adanın dört bir yanından birleşip arkadaşlarına destek için gelen Taksi şoförleri gergindi. Buna benzer olayların hemen her gün yaşandığına dikkati çeken Taksiciler, casino ödemeli özellikle turistlerin çok büyük sorun çıkardıklarını ve sürekli hakarete maruz kaldıklarını ifade etti. Hiçbir can güvenliklerinin olmadığına değinen Taksiciler, yeni oluşan hükümete ve bakanlara güvendiklerini yıllardır sorunları ile boğuşan Taksicilerin sorunlarına çözüm bulacaklarına inandıklarını söyledi.

Rifat Turgut: Bizim bu meslekte hiçbir can güvenliğimiz yok. Gece gündüz yollardayız, kaçak taşımacılık ile uğraşıyoruz ya ekmek derdinde ya bunlarla uğraşacağız. Meslektaşımız hakkını istedi diye bunları yaşadı, kaç kez polislik oluyoruz her zaman bunlar gibi sorunlar yaşıyoruz. Devlet bizim için bir an önce önlem almalı, biz bu davanın takipçisi olacağız. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile polisimizden daha fazla destek bekliyoruz.

Mustafa Güney: Beş çocuk elime bakıyor benim, gece gündüz dümen sallamaktan ellerimde nasırlar oluştu. Sarhoşlarla iç içe ekmek parası kazanıyoruz. Özellikle en büyük sıkıntı casino ödemeli turistler çok sorun çıkarıyorlar. Arkadaşımıza yapılan yarın bize de yapılacak, şimdi 2-3 ay ne yapacak. Ailesi var, en zor olay budur. Kimse bunu anlayamaz.

Muzaffer Kaya: Bu olayları yaşıyoruz, polis sadece biz yollara çıktığımız zaman polis sadece evrakları sorgular ama kimse can güvenliğimizi sorgulamaz. Öğrenciler ve casino ödemeli müşteriler çok sorunlar yaşıyoruz ve sürekli kavga çıkıyor. Kaçak taksiler de bu olayların tuzu biberi, çünkü 50 TL yerine 30 TL’ye götürdükleri için bize de saldırıyorlar. Vergi Dairesi’ne gittiğimiz zaman arabalarımız yeni diye bizde paranın çok olduğunu söyleyenler bile var. Biz ekmeğimizi bu arabalardan çıkardığımız için, yenilemeye bakmaya mecburuz. Yeni hükümet bize destek versin.

Ahmet Çelikkıran: Ücretler konusunda sürekli müşterilerle tartışma yaşıyoruz. Kaçak taşımacılığın bunda çok büyük bir payı vardır. Müşterilerden sürekli hakaret duyuyoruz, darp olayları zaten sık sık yaşanıyor ancak arkadaşımıza yapılan oldukça ciddi bir saldırı gündemde. Polis biz Taksicileri korusun, hükümet bize sahip çıksın can güvenliğimiz ne yazık ki yok.

Mehmet Şentürk: Saldırgan meslektaşıma 15 saniyede 42 yumruk attı olay günü arkadaşımın hemen arkasındaki taksi sırası benimdi. Arkadaşım çok kötü durumdaydı, hakkını istediği için bu olmamalıydı. Biz bugün toplanıp ses duyurmasak, bir birimize sahip çıkmasak kim bize sahip çıkacak. Casinoların etkisi yaşadığımız olaylarda etkisi çok büyük. Ekmek derdinde olduğumuz için hep alttan almaktayız. Casino müşterileri çok sorun ve biz Taksiciler olarak bu olaylara bir çözüm istiyoruz.

Hüseyin Ulusu: Türkiye’de Milli sporcu diye sakın ayrım yapılmasın. Casino müşterisi diye farklı bir ayrım ile erken yargılanmasın cezası neyse yerinde yaşasın. Meslektaşımıza resmen yapılan kasten adam öldürme, 114 promil alkollü biri bu denli neyin öfkesi ile saldırıp arkadaşımızın belini kırıyor. Atatürk, “ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” demişti. Hükümet bize destek vermeli.

Günay Karaço: Babamın kırığı var, gözlerinde morarma var babamla birlikte ben Taksicilik yapıyorum. Şimdi iş benim üstüne kaldı, hastanede tedavisi devam ediyor 10-15 gün daha hastanede kalacak. Tatile gelen bir insan ekmek parası kazanan birini darp edemez, bu olay normal değildir. Apar topar polis bizden habersiz mahkemeye getirdiler, aileye hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Tek dileğim adaletin önüne Türkiye’den telefonlar gelerek bu olay kapatılmaz. Bu olayın takipçisi, olacağız. Yanında kendinden geçmiş bir hayat kadını ile taksiciye emirler yağdırıp fiyat farkı istenince öfke saçarak babamın belini kıran bu insan için federasyon derhal bir açıklama yapmalı. Casino ödemeli müşteriler ile ilgili sürekli aynı sorunları yaşamaktayız, 15 saniyede 42 yumruk attı. Babası yaşında bir adamı öldürmeye teşebbüs etti.

Muhammed Ercan:9 Ekimde ciddi büyük bir eylem yaptık. Hükümet Taksi esnafına sahip çıksın, haklarımızı versin. Büyük bir eylemdi ve sebebi ise ülkemizi yöneten bakanlıklardı. 25 sene önce olan Turizm bugün kumar ve seks turizmi oldu. Casinolar kendi düzenlerini oluşturmaya çalışarak bize ciddi sorunlar yaşatıyorlar. Hiçbir yetkili organ bize el uzatmadı. Taksi esnafına birçok yere giriş yasağı kondu, ekmeğimize el uzatıp ciddi mağduriyetlere ittiler. Kendi adaletimizi biz mi sağlayacağız? Yeni kurulan hükümetten çok beklentilerimiz vardır, ben inanıyorum ki bize destek gelecektir.

Murat Karalar: Taksicilerin güvenliğini sağlayacak derhal önlemler alınmalıdır. Ülkemizde güvenlik zafiyeti kesinlikle yoktur. Yeni oluşan hükümetle henüz görüşmedik, talepte bulunup sıkıntıları aktaracağız. Günü birlik denetimlerle, ne yazık kaçak taşımacılık önlenemiyor. Meslektaşımıza yapılan saldırının peşini bırakmayacağız.