Taklalar Alayköy’de de atılacak

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, cimnastik sporunun Alayköy’de de başlatılması için Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hasan Sapsızoğlu, cimnastik sporunun Alayköy’de de başlatılması amaçlı görüşme ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay, Dr Küçük Cimnastik Salonu’muza ziyarette bulunarak çalışmalarımızı yerinde izlediler.

Yaptıklarımızı ve yapacaklarımız hakkında karşılıklı bilgi alış verişinde bulunduk. Değerli okul müdürümüzle cimnastik sporumuzu Alayköy İlkokulu’na ve Alayköy bölgemizde başlatılması hususunda güzel bir görüşme gerçekleştirdik.

Alayköy’de de taklaların atılması adına derslerimizin başlatılması için ihtiyacımız olan ekipmanların tedarik edilebilmesi, eğitmenin sağlanması için birlikte hareket edeceğiz. Kurslarımızı en kısa sürede başlatma kararı aldık.

Bu sayede çocuklarımızı her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı nesiller olarak yetiştirirken özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmek için ilk adımı atmış bulunmaktayız.

Okul müdürümüz Özden Ünbay hocamıza ilgi, alaka ve her türlü desteği için cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”