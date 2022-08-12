Gülgün Süt Düzova Fırat Özakıncı ile yola devam

Gülgün Süt Düzova Kulübü teknik adam Fırat Özakıncı ile yola devam etme kararı aldı.

BTM Birinci Lig takımlarından Düzova yeni sezonda bir üst lige çıkmayı hedefliyor.

Geçen yıl ilk 3 hafta 0 puanda geride bırakan Düzova göreve Fırat Özakıncı’yı getirdi ve

Ligi 4. Sırada bitirmeyi başardı. Özakıncı zor şartlarda aldığı takımı lige iyi motive etti ve son haftalarda play off a kadar taşıma fırsatını da yakalamıştı.