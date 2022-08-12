Spor

Gülgün Süt Düzova Fırat Özakıncı ile yola devam

12 Ağustos 2022











Gülgün Süt Düzova Fırat Özakıncı ile yola devam

Gülgün Süt Düzova Kulübü teknik adam Fırat Özakıncı ile yola devam etme kararı aldı.

BTM Birinci Lig takımlarından Düzova yeni sezonda bir üst lige çıkmayı hedefliyor.

Geçen yıl ilk 3 hafta 0 puanda geride bırakan Düzova göreve Fırat Özakıncı’yı getirdi ve
Ligi 4. Sırada bitirmeyi başardı. Özakıncı  zor şartlarda aldığı takımı lige iyi motive etti ve son haftalarda play off a kadar taşıma fırsatını da yakalamıştı.

 



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12 Ağustos 2022






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