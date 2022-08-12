Buse’den Konya’da dördüncülük

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan Kıbrıslı Türk elit atletimiz Buse Savaşkan, yüksek atlama branşında dördüncü oldu.

Oyunların dördüncü gününde dün akşamüzeri piste çıkan Buse, başlangıcı yaptığı 1.76’lık yüksekliği ilk hakkında geçti. 1.79’luk dereceyi de ilk hakkında geçen Buse, 1.82’lik dereceyi ikinci hakkında geçmeyi başardı. 1.85’lik yükseklikte üç hakkında da başarılı olamayan Buse, 1.82 ile İslami Dayanışma Oyunları’nda dördüncü oldu.

Yarışta Özbekistan’dan Safina Sadullaeva 1.97 ile birinci, yine Özbekistan’dan Svetlana Rdzivil 1.87 ile ikinci, Kazakistan’dan Kristina Ovchinnikova aynı derece ile üçüncü oldu.