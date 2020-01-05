Dünya

Tahran’dan Trump’ın ‘İran’daki 52 hedefi vururuz’ tehdidine yanıt

5 Ocak 2020

İran Ordusu Başkomutanı Abdulrahim Musavi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘İran’da 52 noktayı vurma’ tehdidine yanıt verdi. Musavi, “İleride, cesaretlerinin yeteceğinden şüphelendiğim olası bir çatışmada 5 ve 2 sayılarının hangi yere ait olacağı netleşir” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın, General Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak Amerikalılara saldırı düzenlenmesi halinde ‘Bazıları İran kültürü için önemli olan 52 noktayı hedef olarak belirledikleri’ tehdidine İran’dan yanıt geldi.

İran Ordusu Başkomutanı Musavi, İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu’nun (IRIB) yayınladığı açıklamasında, Washington’un İran’daki 52 hedefe saldırmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.

‘5 ve 2 sayılarının hangi yere ait olacağı netleşir’
Musavi, “İleride, cesaretlerinin yeteceğinden şüphelendiğim olası bir çatışmada 5 ve 2 sayılarının hangi yere ait olacağı netleşir” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran’ın ABD hedeflerine saldırması halinde ‘hızlı ve net karşılık’ verileceğini, “Eğer İran saldırırsa İran ve İran kültürü için 52 hedef belirledik. 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz” ifadeleriyle açıklamıştı.



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