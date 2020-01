‘Büyü’ için katlettiler: 16 aslanı öldürdüler, 8’inin pençe ve yüzlerini kestiler

Güney Afrika’da 16 aslanı katleden avcılar, bunlardan sekizinin pençelerini ve yüzlerini kesti. Kaçak avcıların aslanları zehirli tavuk yedirerek öldürdüğü, pençelerini ve yüzlerini de büyücülere satmak için kestiği belirtildi.

Güney Afrika’nın Pretoria kentinin batısındaki Rustenburg bölgesinde bulunan özel bir hayvanat bahçesinde yaşanan olayda, altısı dişi toplam sekiz aslan, pençeleri ve yüzleri kesik halde bulundu. Kaçak avcıların hedefindeki aslanlardan ikisinin hamile olduğu, ayrıca yeni doğum yapan bir dişi aslanın üç yavrusundan ikisinin de öldürüldüğü bildirildi. Avcılar toplamda 16 aslanı katletti.

Sadece bir yavrunun kurtulduğu olay, otel sahibinin cuma sabahı aslanların sesini duymayınca bulundukları alanı kontrol etmesiyle ortaya çıktı.

Güney Afrika polisi tarafından paylaşılan görüntülerde aslanların pençeleri ve yüzleri kesik halde yerde yattığı görüldü.

Poachers slaughter 16 lions and hack off faces and claws to sell their teeth and claws for use in black magic potions https://t.co/sEXh4zJRht

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 4, 2020