Dünya

Mısır ordusundan Akdeniz’de tatbikat

5 Ocak 2020

Mısır Silahlı Kuvvetleri, ordu birliklerinin Akdeniz’de askeri tatbikat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri’nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ordu birliklerinin Akdeniz’de askeri tatbikat gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Tatbikata Mısır’a ait Mistral gemilerinden bir tanesinin ve bir denizaltının, ayrıca deniz özel kuvvetleri birliklerinin katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Her tür teçhizat ve silah kullanarak kara ve deniz operasyonları sırasında donanmanın çeşitli birimleri arasındaki etkileşim, taktik planlama ve özel kuvvetlerin operasyonlarının koordinasyonu üzerinde çalışıldı” ifadelerine yer verildi.

Mısır’ın Akdeniz’deki tatbikatı, bölgede giderek tırmanan gerilim ortamında gerçekleşiyor. Mısır ile komşu olan Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) geçen yılsonu Türkiye’den resmi olarak askeri yardım talebinde bulunmuştu. Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi geçen Perşembe TBMM’de kabul edilmişti.

Mısır, çoğu Arap ülkesi gibi, Türkiye’nin Libya çatışmasına olası askeri müdahalesine katiyetle karşı çıkıyor. Kahire birçok kez bu durumun tüm Akdeniz bölgesinde gerilimin tırmanmasına yol açabileceğini açıklamıştı.



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