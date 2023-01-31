Taekwondoda ödüller verildi

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu’nun Martıalarts Oscar ödül töreni geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.

2022 yılı içerisinde başarılı olan 165 sporcu, yönetici, hakem ve antrenörler OSCAR madalyalarını ve diplomalarını düzenlenen törende aldılar.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, GKK Komutanı Zorlu Topaloğlu , Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu , Çalışma Bakanı Hasan Taçoy , Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Em. Ogeneral Şükrü Sarıışık, Emelki Korgeneral Ömer Paç katılarak ödül verdiler.

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yıllardır bu federasyonun faaliyetlerini yakından izlediğini, Devletimizin tatıntılması için verdiği uğraşı takdir ettiğini ve desteklediğini, bu senede yapılacak Avrupu şampiyonası için her türlü desteği vereceğini söyleyerek, emek verenleri kutladı.

Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ise “Gençleri sokaklardan alıyoruz. Onları spora yönlendirip kötü alışkanlık edinmelerini önlüyoruz ve bu işleri tüm federasyonlar gibi hiçbir karşılık beklemeden yapıyoruz” diyerek federasyon hakkında detaylı bilgiler verdi.