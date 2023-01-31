Cimnastik Federasyonu heyeti, Amcaoğlu’nu ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Cimnastik Federasyonu heyeti, Amcaoğlu’nu ziyaret etti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Cimnastik Federasyonu heyeti, Amcaoğlu’nu ziyaret etti

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun yeni seçilen belediye başkanlarına başlattığı hayırlı olsun ve işbirliği ziyaretleri devam ediyor.

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretle ilgili olarak Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:


“Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Ziyarette genel faaliyetlerimiz ve yaptıklarımızı anlatırken 2023 yılı içerisinde birlikte çocuklarımız için neler yapabileceklerimizi masaya yatırdık. Değerli başkanımıza göstermiş olduğu ilgi alaka ve hoş sohbetten ötürü çok teşekkür ederiz.

Ziyaretlerimizde sevgi dostlarımıza verilmesi için köpek maması götürerek barınakta bulunan dostlarımıza yardım etmeye çalışıp farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.”

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Tags:Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlukktc cimnastik federasyonu
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