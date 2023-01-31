Dorusoy, psikolojik sağlamlık (dayanıklık) için gerekenleri açıkladı

Psk. Ayşen Dorusoy, psikolojik sağlamlık (dayanıklık) için gerekenleri anlatarak vatandaşları yapmaları gerekenler noktasında uyardı.

Psk. Ayşen Dorusoy, psikolojik sağlamlığın önemli stres faktörleri karşısında, bireyin uyum sağlama süreci olduğuna vurgu yaparak, “Psikolojik sağlamlık önemli stres faktörleri karşısında, bireyin uyum sağlama sürecidir. Yaşanan olumsuz stres olayları (travma, ölüm, yas, aile-ilişki sıkıntıları, sağlık problemleri, maddi sıkıntılar vb.) karşısında pozitif bir şekilde üstesinden gelebilme durumudur” diye konuştu.

Dorusoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Psikolojik sağlamlık, acıyı hissetmemek, stres duymamak ya da üzülmemek demek değildir. Olumsuz bir olay yaşadığımız zaman bu olaydan etkilenmemiz çok normal ve doğaldır. Bireydeki psikolojik sağlamlığın gelişebilmesi için stres kaynaklarıyla karşı karşıya gelmesi gerekmektedir. Önemli olan olumsuzluklar karşısında yüzleşebilmektir. Yüzleşmek zaman ister. Psikolojik sağlamlık tüm bu yüzleşme dönemini kapsamaktadır.

Bu stres kaynaklarının azalması ve kaybolması için koruyucu faktörlere ihtiyaç duyulur; Olumlu Duygular, Sosyal Yeterlilik, Problem Çözme Becerilerine Sahip Olma

Psikolojik Sağlamlığı olmayan kişiler genellikle bu soruları sorarlar ve kendilerini sürekli başkaları ile kıyaslamaktadırlar:

Bunca şeye rağmen nasıl üstesinden geldin? Bu kadar probleme karşı nasıl mutlu olabiliyor? Benim çocuğum her şeye sahipken nasıl bu kadar dayanıksız, güçsüz olabiliyor?

Hepsinin tek bir cevabı var aslında; Herkesin psikolojik sağlamlıkla ilgili yeterliliği, gücü ve ihtiyacı farklıdır.

Psikolojik sağlamlığı arttırmak için gerekenler:

Olumlu Sosyal İlişkiler içerisinde olmak Problemlerden uzaklaşıp, yok saymak yerine problem çözme becerilerini öğrenmek ve hayatımıza uygulamak. Beden sağlığına yeterince vakit ayırmak Hayatınızda size ilham olacak hedefler belirlemek. ‘Daha sonra yaparım’ cümlesi yerine ‘İstediğim hedefe ulaşmak için nereden başlamalıyım?’ şeklinde sorular sormalıyız. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek ve sevmek.