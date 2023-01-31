Sertoğlu: Futbol ailesinin ülke ekonomisine kattığı yıllık rakam ortalama 250 milyon TL’dir

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, devletin spor federasyonlarına yaptığı katkı konusunda açıklama yaparak değerlendirmelerde bulundu.

KTFF Başkanı Sertoğlu, “Spor kamuoyunu son günlerde meşgul eden spor federasyonlarına yapılan devlet katkısı miktarları ile ilgili açıklama yapmak zaruri olmuştur. KTFF 2022-2023 futbol sezonunda Süper Lig, 1. Lig, Kıbrıs Kupası, Süper Kupa, A2 Süper Lig, A2 1. Lig, Ahmed Sami Topcan Kupası, BTM 1. Lig, BTM 2. Lig, U16 Ligi, U14 Ligi, U12 Ligi, Kadınlar Ligi, Kadınlar Kıbrıs Kupası, Kadınlar Süper Kupa kategorilerinde organizasyon düzenlemektedir” dedi.

Tüm bu kategorilerde yaklaşık 2 bin 100 ile 2 bin 200 arası maç yapılacağını belirten Sertoğlu, “Bu maçlarda da yaklaşık olarak 20 bin 000 futbolcu, 120 futbol hakemi, 400 teknik direktör/antrenör görev yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sertoğlu, “Futbol ailesinin bütçeleriyle birlikte ülke ekonomisine kattığı yıllık rakam ortalama olarak 250 milyon TL’dir. Devletin ise futbol ailesine yaptığı katkı 24 milyon TL, yani toplam bütçenin yaklaşık yüzde 10’udur” diye konuştu.

KTFF Başkanı Sertoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“2022-2023 futbol sezonunda liglerimize ana sponsor AKSA Enerji’nin yanı sıra; Northernland, İktisatbank, Puma, Asbuzu, Digiturk Kıbrıs ve Kıbrısonline sponsorluk katkısı yapmaktadır. Tüm bu sponsorlukların toplam yıllık bedeli 4,5 milyon TL’dir.

Yukarıdaki belirttiğimiz gerçekler ışığında futbolun sadece spor olarak değil, ekonomik olarak da ülkeye kattıkları tartışılmazdır. Şahsım, yönetimim, kulüp başkanları, kulüp yöneticilerimiz, hakemlerimiz, antrenörlerimiz ve futbolcularımızın el birliğiyle futbol ailesini daha da genişletip büyütmek için var gücümüzle çalışmaya durmadan devam ediyoruz. Sadece tek bir isteğimiz var; bu emeğimize ve uğraşlarımıza saygı duyulması.”