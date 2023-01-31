Satranç sporcularımızdan büyük başarı

Antalya’da düzenlenen, 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Türkiye’nin 81 ilinden ve KKTC’den toplamda 2,300’dan fazla sporcunun rekor katılımı ile yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda, 46 sporcu, 2 hakem, 6 antrenör ile şampiyonada yerini aldı.
Turnuvada sporcularımızdan Zehra Ece Ermemiş yaş grubunun 4.sü, Ufuk Tarman yaş grubunun 5.si olarak Türkiye milli takımına girmeye hak kazandılar.
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