Taekwondo genel kurul yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 30, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Taekwondo genel kurul yapıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Taekwondo genel kurul yapıldı

Taekwondo Karate Aikido Kurash Wushu Muaythai Federasyonu’nun 47. Olağan Genel Kurulu, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Açılışın ardından Şampiyon Meleklerimiz, şehitlerimiz ve Atatürk için saygı duruşu gerçekleştirildi.


2023 yılı faaliyet raporu ve mali raporları okunarak oybirliği ile onaylanırken 2024 yılı faaliyet programı da üye kulüplerin bilgisine getirildi.

Başkan tarafından bazı kurul ve komitelere atananların genel kurul tarafından onaylanmasının ardından genel kurul dilek ve temenniler ile tamamlandı.

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Taekwondo Karate Aikido Kurash Wushu Muaythai Federasyonu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar