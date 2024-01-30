Taekwondo genel kurul yapıldı

Taekwondo Karate Aikido Kurash Wushu Muaythai Federasyonu’nun 47. Olağan Genel Kurulu, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Açılışın ardından Şampiyon Meleklerimiz, şehitlerimiz ve Atatürk için saygı duruşu gerçekleştirildi.

2023 yılı faaliyet raporu ve mali raporları okunarak oybirliği ile onaylanırken 2024 yılı faaliyet programı da üye kulüplerin bilgisine getirildi.

Başkan tarafından bazı kurul ve komitelere atananların genel kurul tarafından onaylanmasının ardından genel kurul dilek ve temenniler ile tamamlandı.