Asbuzu U16 Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

Buna göre Yenicami, Mağusa Türk Gücü, Mesarya SK, Yonpaş Dumlupınar TSK, Yeniboğaziçi DSK, Küçük Kaymaklı TSK, Türk Ocağı Limasol ve Doğan Türk Birliği takımları çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde ilk maçlar 2 Şubat Cuma, rövanş maçları ise 7 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Maçlar saat 14.00’te başlayacak.

Eşleşmeler şöyle;

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Mağusa Türk Gücü – Yenicami AK

Küçük Kaymaklı TSK – Mesarya SK

Yonpaş Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi DSK

Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Mağusa Türk Gücü/Yenicami AK galibi – Küçük Kaymaklı TSK/Mesarya SK galibi

Yonpaş Dumlupınar TSK/Yeniboğaziçi DSK galibi – Doğan Türk Birliği/Türk Ocağı Limasol galibi