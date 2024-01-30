Kadın Milli Takımı sahaya iniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 30, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Kadın Milli Takımı sahaya iniyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kadın Milli Takımı sahaya iniyor

KKTC Kadın Milli Futbol Takımı’nın daha önce açıklanan 33 kişilik aday kadrosu sahaya iniyor. Teknik direktör Serhat Deniz nezaretinde gerçekleşecek ilk çalışma 1 Şubat Perşembe günü saat 17.30’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapılacak.
Antrenman öncesinde futbolcularla bir görüşme gerçekleştirecek olan Serhat Deniz, Haziran ayındaki CONIFA Kadınlar Dünya Kupası’na kadar olan programı futbolcularla paylaşacak. Çalışma basına açık gerçekleştirilecek.

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Tags:KKTC Kadın Milli Futbol Takımı
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