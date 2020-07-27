KıbrısManşet

Tadilatı tamamlanan Kayalar Balıkçı Barınağı hizmete açıldı

27 Temmuz 2020
Kayalar Balıkçı Barınağı

Girne bölgesine bağlı Kayalar Balıkçı Barınağı’nın tamamlanan kapsamlı tadilat sonrası açılışı yapıldı.

Barınağın açılış törenine Başbakan Ersin Tatat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da  katıldı.

Girne bölgesine bağlı olan ve 43 yıldır tamirat yapılmayan Kayalar Balıkçı Barınağı tamir ve tadilatına 14 Eylül 2019’da başlanmıştı. Tadil ve tamir çalışmaları çerçevesinde, açık denize bakmakta olan giriş ağzı yeniden konumlandırılarak, toplamda 190 metre uzunluğunda tali ve ana mendirek, balıkçıların teknelerini karaya alabilmeleri ve küçük tamirlerini yapabilecekleri çekek yeri ve çevre düzenlemesi yapıldı, barınak basen alanı derinleştirildi.

 

Tatar

Başbakan Ersin Tatar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kayalar Balıkçı Barınağının tadilatı önerisinin hükümete geldikleri ilk günlerde sunulduğunu, tadilatın yapılması kararının ne denli doğru olduğunu bugün gördüklerini ifade etti.

Ülkede sıkıntıların baş göstermesinin muhtemel olduğunu ancak her geçen gün taş taş üstüne konmakta olduğunu belirten Tatar, hükümetin pandemi sürecini iyi yönetiğini ancak ekonomik açıdan normalleşeme sürecine devam edilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere’den gelenlere uygulanan karantina  süresi hakkında da Tatar, “Bugün hala daha İngiltere’ye 7 gün karantina uygulanmaktadır. Bu da ele alınmalıdır, çünkü Rum tarafı yakın zamanda İngiltere’ye karantinayı kaldırıyor” dedi.

Tatar, emeği geçen her kesime teşekkür etti.

 

Başçeri

 

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise Kayalar Barınağının tadilat öncesi kabullenilmiş doğal bir koy, bir barınak olduğunu, tadil edilmiş halinin ise üzerine gidildiğinde düzeltilebileceğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Başçeri, “Bazı sorunlar, bazı güçlükler olabilir, onların üstüne gidip onları çözüme kavuşturmak gerekir. Kadersizlik görülebilecek durum ortadan el birliği ile kalkıyor” dedi.

Oğuz

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise konuşmasında Kayalar Balıkçılık ve Su Ürünleri Derneği Başkanı İsmet Çakır’a, bir eksikliği yıllarca bıkmadan usanmadan gündeme getirdiği için teşekkür etti.

Barınak çalışmasının devletin halkın yanında olduğunun göstergesi olduğunu ifade eden Oğuz, tadilatın imece usulü yapıldığını, bunun istendiğinde bazı çalışmanın yapılabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ın “denizlerden ekonomik anlamda faydalanmada fakir olduğunu”, bunun üzerinde çalıştıklarını söyleyen Oğuz, barınağın ülke ve bölge için bir kazanım olduğunu da belirtti.


Aktuğ

 

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da barınağın tadilatında emeği geçen tüm kesimlere teşekkür etti ve halk plajındaki eksikliklerin giderilmesi için belediyenin üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

Çakır

 

Kayalar Balıkçılık ve Su Ürünleri Derneği Başkanı İsmet Çakır açılış töreninde yaptığı konuşmada barınak için katkı koyan Başbakanlık, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pilli: Toplam 1021 test yapıldı

Pilli: Toplam 1021 test yapıldı

26 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı bugün 912 test yaptı

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı bugün 912 test yaptı

26 Temmuz 2020
Photo of Hakaret içerikli videoya erişim engeli

Hakaret içerikli videoya erişim engeli

26 Temmuz 2020
Photo of 7 köyün Kırsal Kesim altyapı eksiklikleri gideriliyor

7 köyün Kırsal Kesim altyapı eksiklikleri gideriliyor

26 Temmuz 2020
Photo of Erhürman Tatar’a sordu: Kimdir aramızı açmaya çalışanlar?

Erhürman Tatar’a sordu: Kimdir aramızı açmaya çalışanlar?

26 Temmuz 2020
Photo of Ersin Tatar: Covid-19’u iyi göğüsledik

Ersin Tatar: Covid-19’u iyi göğüsledik

26 Temmuz 2020
Photo of Lefke-Güzelyurt Derivasyon kanalı bakımsızlık kurbanı

Lefke-Güzelyurt Derivasyon kanalı bakımsızlık kurbanı

26 Temmuz 2020
Photo of Mavroyannis: BM bize adil davranmadı

Mavroyannis: BM bize adil davranmadı

26 Temmuz 2020
Photo of Eisenhower Girit’in güneyine gidiyor

Eisenhower Girit’in güneyine gidiyor

26 Temmuz 2020
Photo of Hızal: Hükümetin sağlıksız yapısı icraatlarına da yansıyor

Hızal: Hükümetin sağlıksız yapısı icraatlarına da yansıyor

26 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı