Taçoy’un tercihi “Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan “haber”, “yaşam” ve “spor” kategorilerden üç ayrı fotoğrafı oyladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, haber kategorisinde Behçet Alkan’a ait “Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü” isimli fotoğrafı oylayan Taçoy, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız’ın “Beyaz yürüyüş”, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı’nın “Beytullah’ın azmi” isimli fotoğrafı seçti.

Taçoy, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçen tüm AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.