Kıbrıs

Taçoy, KTÖS’ü “Kıbrıs konusunda yalana dayalı yaygaralardan vazgeçmeye” davet etti

29 Ocak 2019

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy , Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı “Kıbrıs konusunda yalana dayalı yaygaralardan vazgeçmeye” davet etti.

Taçoy, “Türkiye’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın çağrısı üzerine, Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunan yapmasına dur demek, Kıbrıs Türkü’nün canı ve malını korumak üzere adaya geldiğini” vurguladı.

Taçoy, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Herkes , her kuruluş söz hürriyetine ve eleştiri hakkına sahip olduğu kadar sorumluluğunun da bilincinde olmalıdır.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’nu eleştiren son açıklamasında Türkiye’yi Kıbrıs’ta etnik temizlik yapmakla suçlaması, bugüne kadar Rum-Yunan ikilisinin bile başvurmadığı bir suçlamadır ve gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur.

Türkiye, Şener Elcil’in iddia ettiği gibi Kıbrıs’ta işgalci değildir, Kıbrıs Türk Halkı’nın Yunan zulmünden kurtuluşunu sağlayan bizi Devlet olgusuna kavuşturan garantör ülkedir.

Şener Elcil gibiler bilsin ki, Türkiye ile ilgili saldırıları karşısında asla sessiz kalmayacak, Kıbrıs Türk Halkı’nın özü, sözü olan Ulusal Birlik Partisi vardır ve Ulusal Birlik Partisi bu gibilerle demokratik yollardan mücadeleyi her ne pahasına olursa olsun sonuna kadar sürdürecektir.”

Etiketler


İlgili Makaleler

elektrik-kesintisi

Yarın Karpaz’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

29 Ocak 2019

Ataoğlu Başkanlığındaki bir ekip Emitt 2019 turizm fuarı’na katılacak

29 Ocak 2019
“Y2.200K”

“Y2.200K” Adlı fütürist öykü kitabı tanıtılıyor

29 Ocak 2019

Haksen başbakanlık önünde açıklama yaptı

29 Ocak 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı