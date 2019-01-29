Trafikte 2 ayrı noktada çarpışma: 10 yaralı

Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzeri, Korkuteli- Dörtyol arasında, 63 yaşındaki Kudret Natik, kullandığı KS 584 plakalı araba ile önünde aynı yöne giden 63 yaşında Erkan Gökçekuş’un kullandığı PU 607 plakalı arabanın arkasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan PU 607 plakalı araba yolun solundan çıkarak tarla içerisinde dururken, KS 584 plakalı araba, aynı yönün sağ şeridinde giden 34 yaşındaki Yavuz Aydın’ın kullandığı ER 894 plakalı arabaya çarptı.

Çarpışma sonrası her iki araç da refüj içerisinden karşı seride geçip biri tarla diğeri ise yol içinde durabildi.

Olayda yaralanan sürücü Erkan Gökçekuş ve aynı arabada bulunan 38 yaşındaki Lemi Evliya ve 63 yaşındaki Kadir Cantaş, diğer sürücü Kudret Natık ve beraberindeki Mahmut Saymaz Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alınırken Lemi Evliya kaburga kemiklerindeki kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Polisin soruşturması devam ediyor.

Dörtyolda 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Gazimağusa- Lefkoşa Anayolunda, 30 yaşındaki Şengül Ünal, kullandığı PY 863 plakalı arabası ile Dörtyol sığınmalı kavşağına çıkmaya çalışırken anayoldan gelen van ile çarpıştı. Çarpışmada, 54 yaşındaki Hussain Choudhary Münir’in kullandığı PG 623 plakalı van devrildi.

Çarpışmada yaralanan sürücüler, Münir’in yanındaki yolcu 23 yaşındaki Mehmet Fatih Demirkol, Ünal’ın yanındaki 9 yaşındaki Oktay Yaman, 6 yaşındaki Utku Yaman ve 5 yaşındaki Hilda Rahimi Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.