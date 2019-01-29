Kıbrıs

Yarın Karpaz’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

29 Ocak 2019
elektrik-kesintisi

Karpaz’daki bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak arızalı trafo değişim çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında yapılacak.

Kesintiden, Esenköy ve bölgedeki su motorları etkilenecek. Ayrıca, çalışmanın başlangıç ve bitiş saatlerinde, iki kez olmak üzere, 45’er dakikalık sürelerle, Yeşilköy, Yeni Erenköy, Adaçay, Sipahi ve Dipkarpaz Sipahi arasında kalan tesislerin de elektrik enerjisi kesik olacak.

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