Taçoy: Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’mizin haklarını korumak için her zaman sahada olacağız

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yavuz sondaj gemisinin Lefkoşa-1 hattına hareket etmesiyle ilgili olarak, “Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’mizin haklarını korumak için her zaman sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Taçoy, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Yavuz Sondaj gemimiz bugün yeni görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edecek. Doğu Akdeniz’de doğal gaz bulma çalışmalarına devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’mizin bölgedeki haklarını korumak için her zaman sahada olacağız. Mavi Vatan’da doğalgaz varsa, bulacağız.”