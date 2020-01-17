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Taçoy: Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’mizin haklarını korumak için her zaman sahada olacağız

17 Ocak 2020
Hasan Taçoy

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yavuz sondaj gemisinin Lefkoşa-1  hattına hareket etmesiyle ilgili olarak, “Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’mizin haklarını korumak için her zaman sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Taçoy, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Yavuz Sondaj gemimiz bugün yeni görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edecek. Doğu Akdeniz’de doğal gaz bulma çalışmalarına devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’mizin bölgedeki haklarını korumak için her zaman sahada olacağız. Mavi Vatan’da doğalgaz varsa, bulacağız.”



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