Kıbrıs

Haspolat Kavşağı’nda çalışma nedeniyle yol pazar günü kapalı olacak

17 Ocak 2020

Haspolat kavşağında üst geçit çalışması nedeniyle yol pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Bu sürede trafik akışı UKÜ yolundan ve alt geçitten sağlanacak.

Karayolları Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı Lefkoşa Gazimağusa istikametinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan Gazimağusa Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemli rica olundu.



Etiketler

İlgili Makaleler

Merkez Bankası Faiz indirimine gitti

17 Ocak 2020

UBP Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak

17 Ocak 2020

KTÖS Başkanı Tel: Mültecilere insanlık dramı yaşatılıyor

17 Ocak 2020
dev-iş

Aşam, KKTC gerçeğinde bilimsel verilerle, olması gereken asgari ücret tutarını açıkladıklarını kaydetti

17 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı