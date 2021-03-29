Taçoy: İki adayın niye çekildiğini açıklamalıdır

UBP Lefkoşa milletvekili ve kurultayda çekilen Başkan adaylarından Hasan Taçoy, “2 aday niye çekildi kendileri bilir “ şeklindeki açıklamasını sert bir dille eleştirdi.

Taçoy “Başbakan gaf yaptı, bu gafı düzeltmelidir” dedi. Taçoy, “ bana telefon açıp adayların çekilmesi gerektiğini detaylarıyla söyleyen kendisidir” ifadesinde bulundu. UBP Genel Sekreterlik seçiminin 10 Nisanda yapılacağı bilgisini veren Taçoy, UBP kurultayının da Ekim ayından önce ve erken genel seçiminden önce yapılması gerektiğini söyledi.