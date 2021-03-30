Dolar/TL 8,25’in üzerinde güne başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Yurt dışında Almanya enflasyon ve Euro Bölgesi güven endeksleri takip edilecek.

Yeni haftanın ilk gününde 8,20’nin üzerine tırmanan dolar/TL, yeni günün ilk dakikalarına 9,28’in üzerinde başladı. Sonrasında miktar gevşeyen dolar/TL, sabah saatleri itibariyle 8,25 düzeyinde dengelendi. Euro/TL ise 9,75’in üzerini gördü.

Ekonomi yönetiminde bir kritik görev değişikliği daha yaşandı. Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan kararla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınırken, yerine Mustafa Duman atandı.