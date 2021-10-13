Taçoy: Hükümetin istifasını Saner’den öğrendik

“ULUSAL BİRLİK PARTİSİ BU ÜLKENİN EN GÜÇLÜ PARTİSİDİR.”

Hükümetin istifasını, Başbakan Ersan Saner’in açıklaması ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda UBP yetkili kurullarının, Parti Meclisi’nin ve meclis grubunun henüz bir kararı yok. Bu noktada, ülke demokrasisi için yeniden bir strateji belirlememiz kaçınılmazdır.

Hem sayın Cumhurbaşkanı hem sayın Başbakan, demokratik süreci doğru çalıştırmak mecburiyetindedir. Gerçek şu ki; UBP başkanlığının dışında, parlamento içerisinde başka bir hükümet alternatifi yoktur.

UBP kurultay süreçlerinden güçlenerek çıktığını görmekte ve gözlemlemekteyiz. UBP bu ülkenin en güçlü partisidir, en geniş tabana sahiptir. UBP’liler bu ülkeyi sever, UBP de tüm yetkili kurulları ile birlikte KKTC’ye ve demokrasiye sıkı sıkıya bağlıdır.

Partimiz, tabandan aldığı güçle hem kurultayını tamamlayacak, hem de olası en erken zamanda yapılacak erken seçimden tek başına iktidar olarak çıkacak güçtedir.

Bir kez daha altını çizmek isterim ki, demokrasimizin yara alacağı, UBP’nin sorgulanacağı bir süreç yaşanmaması sayın Ersan Saner’in sorumluluğundadır.