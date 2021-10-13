Çataklı’dan Mustafa Akıncı yanıtı: Yalandır, nokta

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş Twitter’dan Mustafa Akıncı’ya Türkiye’ye giriş yasağı getirilip getirilmediğini sordu. İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, “Yalandır, nokta” diye yanıt verdi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’ye girişi yasaklananlar listesinde olmadığını belirterek, “Bu bir yalandır. Nokta…” dedi. Çataklı, bahse konu listenin varlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.