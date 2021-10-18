Taçoy: Hedef daha farklı bir milli dava ortaya koymak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı, Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy , hedef ve amacının; “gençliği daha ileriye taşımak için daha farklı bir milli davayı ortaya koymak” olduğunu kaydetti.

Basın ofisinden verilen bilgiye göre, Taçoy, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, 1950’lerden itibaren Kıbrıs Türklerinin “Milli Dava” üzerinde yoğunlaşmaya başladıklarını hatırlatarak, bunun 1974’e kadar sürekli gündemde kaldığını kaydetti. Hasan Taçoy, milli davanın daha sonra bir şekilde evrimleştiğine işaret ederek, “Milli dava evrimleşerek ‘Kıbrıs meselesi’ haline geldi” dedi. Önceki kuşakların ömrünün milli davaya hizmetle geçtiğini ve bu uğurda çocukluklarını, gençliklerini ve yaşamlarını feda ettiklerini vurgulayan Taçoy, “Toplumda milli dava tartışılırken, bir anda bunu evrimleştirdik ve Kıbrıs meselesi haline getirdik” şeklinde konuştu. “Bizim milli davamız bitti mi ki biz 1974’ten sonra milli davadan vazgeçtik ve Kıbrıs meselesini çalışmaya başladık” diye soran Taçoy, “Refah seviyesinin yükselmesi için çalışmak milli davadır” ifadesini kullandı. Taçoy, şöyle devam etti: “Kıbrıs meselesi diye bir şey ortada yokken, bir milli dava varken ve bu milli davanın sonucu da ekonomik olarak, refah seviyesinin yükselmesi olarak çalışmamız devam etmesi gerekirken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ortaya koymuş olduğu siyasetle biz günümüzü geçirmeye başladık. ‘Kıbrıs meselesinde bir şey olacak, garantörlükleri konuşalım, Cenevre’ye gidelim garantörlüklerden bahsedelim’ gibi önerilerle biz gündemi belirlemeye çalıştık.

Bizim için işin esası ülkenin nasıl daha fazla refah içerisinde yaşayabileceğini ve sosyal sorumluluklarımızın tümünü bilerek bu ülkenin nasıl daha müreffeh bir yer olabileceğini tartışmak olması gerekirken biz vizyonumuzu çok daha farklı bir yere çevirdik.” Milli dava evrimleşme yolu ile ortadan kalkarken, Kıbrıs meselesinin halledilmesi beklentisiyle yola devam edildiğini ifade eden Taçoy, “Bunun tamamen yanlış olduğunu düşünerek ben adayım dedim” şeklinde konuştu. Milli davanın sadece “silahlı çatışma” demek olmadığını, ekonomik olarak gelişmeyi de içerdiğini vurgulayan Taçoy, bunun gençlere ve gelecek nesillere anlatılmasının kendisi için büyük önem taşıdığının altını çizdi. Hasan Taçoy, “Esas hedef ve amaç, bu vizyonu ve bu misyonu, inovatif yetişen gençliği daha ileriye taşımak için daha farklı bir Milli Dava’yı ortaya koymaktır” dedi. Gençlere geçmişi anlatırken, geleceğin nasıl daha iyi tesis edileceğini de anlatan bir Genel Başkan olmak hedefi taşıdığının altını çizen Taçoy, “Milli dava bizim kendi irademizi nasıl daha iyiye daha güzele taşıyacağımızın üzerinden geçer. Ulusal Birlik Partisi’nin gerçek misyonu bu milli davayı savunmak ve milli davanın gereği olan adaletli davranışlar sergilemektir” diye konuştu. KKTC’nin refahının sağlanmasını taşıdığı öneme vurgu yapan Taçoy, “Bu nedenle bu yola baş koydum ve ülkenin daha ileriye gidebilmesi için, ekonomik seviyesinin yükseltilmesi ve diğer projelerin de gündeme gelmesini dillendirdim. Bunun olabilmesi için, elimden geleni yapmak için, var gücümle çalışacağım” dedi.