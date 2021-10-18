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KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile KHYD iş birliğiyle meme kanserine dikkat çekildi

18 Ekim 2021





KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) iş birliğiyle meme kanserine dikkat çekmek amacıyla KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalinde etkinlik düzenlendi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde yapıldı.

Gecede, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin, meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla tasarımını yaptığı pembe renk tişörtler ve maskelerin satışı yapıldı.



Gecede ayrıca KHYD Başkanı Kocaismail, KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkan ve yöneticilerine duyarlılıklarından dolayı plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

 





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18 Ekim 2021


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