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Taçoy: Doğu Akdeniz’de doğalgaz varsa ki var, biz de çıkaracağız

19 Ekim 2019

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Doğu Akdeniz’de doğal gaz varsa ki var, biz de çıkaracağız” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kastamonu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Adli Bilimciler Derneği ve Sağlıkta Şiddete Son Derneğince “Uluslararası 15. Anadolu Bilimleri Kongresi”nde konuştu.

Türkiye’nin masada ve sahada kazanan bir ülke olduğunu vurgulayan Taçoy, mavi vatan Kıbrıs’ta sondaj ve sismik arama gemilerinin görevlerini en iyi şekilde yaptığını anlattı.

Türk donanmasının da bu çalışmalara eşlik ettiğine işaret eden Taçoy, “Rumların tek taraflı oldu bittiler yaratmaya çalıştığı Doğu Akdeniz’de kararlı bir şekilde ilerleyişimizin devam edeceğinin en güzel göstergesidir. Yavuz sondaj gemimiz en son Rumların 7. parsel olarak ilan ettiği bölgede araştırmalarına başladı. Burada yapılacak olan sondaj yaklaşık 5 bin 500 metre” dedi.

Taçoy, Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmalarının sonuç alınana kadar devam edeceğini vurguladı.

Bakan Taçoy, “Doğu Akdeniz’de doğal gaz varsa ki var biz de çıkacağız. Rumların bu süreçteki adımları gerilim yaratmaktadır. Mısır, İsrail ve Yunanistan ortak hareket etmektedir. Doğu Akdeniz’de bulunan doğal gazın pazarlanmasının en makbul yolu Türkiye’dir” dedi.

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