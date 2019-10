Brexit yine ertelendi

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson’ın Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi.

Avam Kamarası Başkanı John Bercow’ın kararıyla daha önce iktidardaki Muhafazakar Parti’den ihraç edilen milletvekili Oliver Letwin’in ‘ Brexit için gerekli tüm yasa tasarıları kabul edilene dek ertelenmesini öngören’ düzenlemenin kabul edilmesiyle Brexit anlaşmasının bugün oylanması ertelenmiş oldu.

Ertelenme kararının ardından Johnson, AB’den erteme talep etmeyeceğini ve 31 ekimde ayrılınması gerektiğini söyledi.

Prime Minister Boris Johnson says: "I will not negotiate a delay with the EU and neither does the law compel me to do so.'' #BrexitDeal https://t.co/vbtZUynmqe pic.twitter.com/Ohc3oEo2c0

