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Brexit yine ertelendi

19 Ekim 2019
Brexit

İngiltere Parlamentosu bir kez daha AB’den çıkış anlaşmasına onay vermedi. Parlamento, Brexit oylamasının ertelenmesine karar verdi.

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson’ın Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi.

Avam Kamarası Başkanı John Bercow’ın kararıyla daha önce iktidardaki Muhafazakar Parti’den ihraç edilen milletvekili Oliver Letwin’in ‘ Brexit için gerekli tüm yasa tasarıları kabul edilene dek ertelenmesini öngören’ düzenlemenin kabul edilmesiyle Brexit anlaşmasının bugün oylanması ertelenmiş oldu.

Ertelenme kararının ardından Johnson, AB’den erteme talep etmeyeceğini ve 31 ekimde ayrılınması gerektiğini söyledi.

Ancak Johnson’ın bunu nasıl yapacağı bilinmiyor. Zira daha önce kabul edilen bir yasa uyarınca, anlaşma bugün onaylanmazsa veya İngiltere Parlamentosu ülkenin AB’den anlaşma olmadan ayrılmasına onay vermezse, Johnson’ın AB’den Brexit’in en az 31 Ocak’a kadar ertelenmesini talep etmesi gerekiyor.

​23 Haziran 2016’da yapılan referandumdan yüzde 52 oyla Brexit kararı çıkmıştı.

İngiltere Parlamentosu daha önceeski Başbakan Theresa May’ın sunduğu Brexit Anlaşması’nı 3 kez reddetmişti.

 

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