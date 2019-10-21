Taç Avustralya’ya gitti

ORTAÇ SÖYLEDİ, MODELLER YARIŞTI:

Bu yıl yedincisi düzenlenen International Top Model Of North Cyprus finali 20 ayrı modelin mücadelesi ve seçkin konukların katılımı ile gerçekleştirildi. Merit Crystal Cove Hotel ana sponsorluğunda H&V Ajans organizasyonuyla gerçekleştirilen yarışma adeta nefes kesti. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ta şarkıları ile renk kattı

Kıbrıs’ın en güzel top modeli, önceki akşam Merit Crystal Cove Hotel’de düzenlenen yarışma ile belirlendi. Avustralyalı Bardina Valentina “International Top Model Of North Cyprus” oldu.

International Top Model Of North Cyprus finali, 20 ayrı modelin mücadelesi ve seçkin konukların katılımı ile gerçekleştirildi. Yarışma sunumunu ise Türkiye’nin başarılı sunucuları Özlem Yıldız ile Jess Molho üstlendi. Merit Crystal Cove Hotel ana sponsorluğunda bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmada finale kalan modeller, jüri ve konuklar önünde mücadele etti.

Seçkin Juri

Hayriye Vurdu’nun sahibi olduğu H&V Ajans organizasyonuyla gerçekleştirilen yarışmanın jürisinde ise aralarında Merit Hotelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, Yıldırım Mayruk, Yavuz Bingöl, Serdar Ortaç, Uğurkan Erez ve Deniz Akkaya’nın da olduğu ünlü isimler yer aldı.

Birinci Avustralya’dan

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda yarışmaya Avustralya’dan katılan Bardina Valentina International Top Model Of North Cyprus ünvanının sahibi oldu. Polonya’dan Marsela Laskoska ikinci olurken, Rus model Stiusareva Anastasia üçüncü top model seçildi. Yarışmaya Romanya’dan katılan Bituleamu Larisa ise dördüncü güzel olarak “Merit Güzeli” ünvanını elde etti. Dereceye giren modellere Merit Crystal Cove Genel Müdürü Ercan Turhan tarafından bir hafta aileleriyle birlikte tatil hediye edildi.

Serdar ortaç geceye renk kattı

Koreograflığını Türkiye’nin ünlü isimlerinden Asıl Çağıl’ın yaptığı geceye ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ta şarkıları ile renk kattı. International Top Model Of North Cyprus Yarışması’nda sahne alan ve 4 şarkı seslendiren Serdar Ortaç, “Güzellerle birlikte harika bir gece” diyerek konuklarıyla hep bir ağızdan şarkılarını seslendirdi.