“Altın Kız” Hadise

SAHNEDE TARIK ÜNLÜOĞLU’NU ANDI:

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Hadise, Girne’de sevenleriyle buluştu. Güzel sanatçı altın rengi kıyafeti ile göz doldurdu. Şık kıyafetiyle sahneye çıkan Hadise’ye hayranları “Altın kız” diye tezahürat yaptı. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta vefat eden Tarık Ünlüoğlu’nu anmayı ihmal etmedi

Pop müziğin başarılı ismi Hadise Girne Rocks Hotel’de tek gecelik konser için sahnedeydi. Ünlü sanatçı hayranları ile hasret giderirken şarkılarıyla hop oturtup hop kaldırdı.

Sahnede eşlik eden iki dansçısı ile enerji dolu bir performans sergileyen Hadise, “Aşk Kaç Beden Giyer” ile başladığı konserinde “Deli Oğlan”, “Prenses”, “Süpermen”, “Nerdesin Aşkım”, “Şampiyon”, ”Geliyorum Yanına” gibi hit şarkılarını söyleyerek coşku dolu bir geceye imza attı.

Hayranlarına coşkulu bir konser veren sanatçı her zaman olduğu gibi kıyafetiyle de dikkat çekti. Altın sarısı göğüs dekolteli mini kıyafetiyle beğeni kazanan sanatçı ya hayranları “Altın kız” diye tezahürat yaptı. Kıyafeti merak konusu olan sanatçının elbisesi “The Attico” imzalı ve altın madeni para desenli.

Son zamanların en moda rengi kıyafet ile sahnede ışıl ışıl olan Hadise, kıyafetini çok sevdiğini ve kendisine bu rengin çok yakıştığını söyledi. Sanatçı konseri sırasında kendisini dinlemek üzere İstanbul’dan gelen hayranı ile sahnede dans edip şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. 1,5 saat sahnede kalan Hadise güzelliği ve performansı ile büyülü bir atmosfer oluşturdu.

Duygu dolu anlar yaşadı

Hadise sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Bir önceki Kıbrıs konserinde Tarık Ünlüoğlu ve eşinin kendisine en ön masada izlediğini, geçen yıl O Ses Türkiye’nin yılbaşı çekimlerinde de bir arada olduğunu söyleyen Hadise, ünlü oyuncuyu anmayı ihmal etmedi.