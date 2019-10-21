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Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun halka arzı yine ertelendi

21 Ekim 2019

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Saudi Aramco’nun halka arzı yine ertelendi.

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Saudi Aramco’nun ilk halka arzı planlanan tarihe sadece günler kala yine ertelendi.

Petrol devinin, Suudi Veliaht Prens Mohammed bin Salman tarafından 2 trilyon dolar seviyesinde belirlenen değerlemesine yönelik kuşkuların yeniden artması halka arzın ertelenmesinde etkili oldu.

Konuya yakın kaynaklara göre en azından birkaç hafta sürecek erteleme, Wall Street bankacılarının Aramco’ya halka arz öncesi değerlendirmelerine üçüncü çeyrek finansallarını da dahil etmeleri konusunda tavsiyede bulunmalarına imkan sağlayacak.

Görüşmelerin halka açık olmaması nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen başka bir kaynağa göre bankalar Aramco’nun istediği değerlemeye ulaşmakta hala zorluk çekiyor.

Küresel ham petrol üretiminin yüzde 10’unu karşılayan Aramco tarafından yapılan açıklamada halka arzın zamanlamasının piyasa koşullarına göre değişeceği ve şirketin konuya ilişkin faaliyetlerde yatırımcılarla bağlantıda kalmayı sürdüreceği belirtildi.

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