Tabancayı Rum’dan satın aldı

Girne Ağır Ceza Mahkemesi 2016’da yarı otomatik tabanca ve 6 mermi ile yakalanan Tarık Mart’ı bir buçuk yıl hapse mahkum etti

Devrim DEMİR

Girne’de iki yıl önce ihbar üzerine bir meyhanede üzerinde tabanca ve canlı mermiler ile suçüstü yakalanan Tarık Mart aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı.

“Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” suçlarından 13 Şubat tarihinde itham olunan Mart, işlediği suçları kabul etmişti.

Mart, Girne Ağır Ceza Mahkeme heyetinin oy birliği ile verdiği kararda 18 ay hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in baktığı davanın kararını Yargıç Temay Sağer açıkladı.

Bir Rum’dan satın almıştı

Kararı açıklayan Yargıç Temay Sağer, olayın 2016 yılında Girne’de yaşandığını anımsattı. Tarık Mart’ın bir Rum ile görüştükten sonra, Boğaz Piknik alanında Sağer, Mart’ın 2 Ağustos 2016 yılında buluşarak 1987 yapımı yarı otomatik tabanca ve 6 canlı mermiyi almak için buluştuklarını ifade etti.

Tabanca’nın bozuk olmasını anlayan Mart’ın ilk etapta almak istemediğine değinen Sağer, daha sonra tabanca ve mermileri alarak ayrıldığını kaydetti.

Temay Sağer, Mart’ın tabancayı aldığı günün akşamı Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görevli polis ekipleri ihbar üzerine üzerinde tabanca ve canlı mermilerle yakalandığını söyledi.

Yapılan sorgulamada ise Mart’ın polise ifade vererek işlediği suçları kabul ettiğini ifade eden Sağer, işlenen suçların günümüzde yaygınlaşarak artış gösterdiğine dikkati çekti.

Sağer. toplumun huzuru bozuldu

Sağer, Mart’ın kullanımındaki tabancanın kayıtsız olduğunu ülkemizde değil, tüm dünyada bu tür suçların suç teşkil ettiğini söyledi. Başlı başına ateşli silah tasarruf’unun vahim bir suç olduğuna işaret eden Sağer, dava konusu tabancanın 1987 yılından bu yana her hangi kanunsuz bir olaya karışmadığına değindi.

Suçun kamu güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Sağer, toplum bireyleri tarafından tasvip edilmeyen hoş karşılanmadığı gibi toplumda huzursuzluk yarattığını belirtti.

Yüksek Mahkeme kararlarına da dikkati çeken Temay Sağer, can güvenliğini tehdit eden son yıllarda yaygın hale gelen “kanunsuz tabanca”, “patlayıcı madde”, taşıma gibi ağır suçlar karşısında mahkemelerin istisnai durumlar dışında kamu yararının korunması için caydırıcı ve ibret verici hapislik cezaları verilmesi gerektiği hususuna değindi.

Sanık Tarık Mart’ın başka bir suçtan ötürü Ekim ayından buyana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklediğini belirterek Mart’ı yargılandığı davadan

18 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.