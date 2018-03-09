“KKTC kanundan kaçılacak bir yer değil”

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye’de cezaevinden firar ederek, Kıbrıs’a kaçıp, Girne’de bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan Servet Kızıldağ’ı 3 yıl 10 ay hapse mahkum etti

Devrim DEMİR

Narkotik ekiplerinin Girne’de Kasım ayında bir otoparkta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Servet Kızıldağ aleyhindeki dava dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Kızıldağ, 8 adet tam, 4 adet yarım hap ve 50 miligram toz halinde uyuşturucu madde suçlarının yanı sıra, “Sahte resmi belgeyi tedavüle sürme”, “KKTC’ye yasa dışı giriş” suçlarından yargılandı.

Kızıldağ, 3 yıl 10 ay hapse mahkûm edildi.

Oy birliği ile alınan kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu okurken, kararda önemli olgulara da dikkat çekildi.

10 yıllık hapislik cezasından firar ederek KKTC’ye kaçtı

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, Servet Kızldağ’ın Halep Bayırlı ismi ile Kasım ayında Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anımsattı.

Beyoğlu, uyuşturucu ile tutuklanan sanık aleyhindeki soruşturmanın genişletildiğinde polise ibraz ettiği kimlik kartının sahte olduğu gerçek isminin Servet Kızıldağ olduğu Hatay’da 10 yıl ceza aldığını ve cezaevinden firar ettiğinin ortaya çıkığını anlattı.

Ekim ayında 25 adet hapla ülkeye sahte kimlikle giriş yapmıştı

Beyoğlu, olayın olgularına değinerek, Kızıldağ’ın Türkiye’de Halep Bayırlı isimli kişinin kimlik kartını çalarak üzerine kendi resmini yapıştırıp 25 Ekim tarihinde tasarrufunda 25 adet uyuşturucu hapla Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Kasım ayında Kızıldağ’ın uyuşturucu operasyonunda tutuklanarak Türkiye’de cezaevinden firar ettiğinin ortaya çıktığını ifade eden Beyoğlu, sanığın Kasım ayından bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı beklediğini söyledi.

Ülkeye sığınarak kurtulacağını sandı

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, Servet Kızıldağ’ın Türkiye’de “Yaralama” ve “Mala zarar verme” suçlarından 10 yıl hapislik cezası olduğunu ifade ederek, sanığın cezaevinden firar ederek KKTC’ye sahte kimlikle giriş yaptığının kararda ağırlaştırıcı etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Beyoğlu, Kızıldağı’ın KKTC’yi kanundan kaçılacak bir yer olarak algılamasının kararda ağırlaştırıcı bir diğer faktör olduğuna değinerek, sanığı mahkûm olduğu suçlardan 3 yıl 10 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.