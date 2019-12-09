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Suudi Arabistan’da kadınlar artık restoranlara erkeklerle aynı kapıdan girebilecek

9 Aralık 2019
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan’da restoranlardan artık, kadınlar ve erkekler için ayrı giriş kapıları bulundurmaları istenmeyecek. Hükümetin aldığı son karar uyarınca kadınlar, erkeklerle birlikte aynı kapıdan geçerek restorana girebilecek.

Suudi Arabistan Belediyeler Bakanlığı’ndan Pazar günü yapılan açıklamada, artık bu konuda kararın işletme sahiplerine bırakılacağı belirtildi.

Ülkede bugüne kadar restoranlarda iki ayrı giriş kapısı olması zorunluydu.

Bu giriş kapılardan birini aileler ve kadınlar, diğerini ise erkekler kullanıyordu.

Suudi Arabistan’da bir süredir çok sayıda restoranda ve kafede bu kuralın gevşetildiği gözlenmişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ülkede son dönemde bir yandan muhaliflere baskının arttığı, diğer yandan ise bir dizi sosyal reformun gerçekleştirildiği görülüyor.

Suudi Arabistan’da bu yıl kadınlara yanlarında erkek olmadan araç kullanabilme ve pasaport alabilme izni verilmişti.

Geçen yıla kadar Suudi kadınların araç kullanmaları yasaktı.

Aktivistler ise Suudi Arabistan’da hala kadınlara yönelik çok sayıda ayrımcı uygulama olduğunu, bazı kadın hakları savuncularının da gözaltına alındığını söylüyor.

Suudi Arabistan’da 2017’de Veliaht Prens olan Muhammed bin Selman, ülkesinde bir dizi sosyal reforma imza atmış ve övgü toplamıştı.

Ancak Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi sonrası uluslararası toplumda Muhammed bin Selman’a yönelik eleştiriler artmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump dahil birçok lider ise Suudi Arabistan’a destek vermeyi sürdürmüşlerdi.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporda ise Riyad yönetimini sert bir dile eleştiren Kaşıkçı’nın öldürülmesinden Suudi Arabistan’ın sorumlu olduğu belirtilmişti.



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