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Girit Adası, Fransa ve Türkiye arasında yeni bir çekişme alanı mı olacak?

9 Aralık 2019
Doğu Akdeniz

Türkiye ile Libya arasında yapılan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası anlaşması Atina ile Ankara hattında tansiyonu yükseltti.

Ankara’nın Libya hamlesine karşı farklı yollar arayışında olan Yunanistan, konuyu NATO ve AB gündemine taşırken, Girit Adası açıklarında sondaj çalışmalarına hız veriyor.

Yunan basını Girit Adası’nın güneybatısı ile Rodos’un doğusunu kapsayan bölgede Fransız bandralı araştırma gemilerinin 2020 yılının ocak ayında faaliyetlerine başlayacağını yazdı. Bu faaliyetlerin ‘üçüncü ülke’ adına yapılacağı belirtiliyor ancak üçüncü ülke konusunda şimdilik detay verilmiyor. Fransız bandralı araştırma gemilerinin güvenliğini ise Fransız denizaltıların koruyacağı belirtiliyor.

Pazar günü Yunan Skai televizyonuna konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Fransa’nın Girit Adası açıklarında varlığını artıracağı yönündeki söylentileri yalanlamadı. Fransa’nın Yunanistan’ın stratejik bir ortağı olduğunu belirten Panagiotopoulos, Fransız meslektaşı ile Türkiye-Libya arasında yapılan anlaşmayı ele aldığını söyledi. Panagiotopoulos, Fransa’nın halihazırda Akdeniz’deki Fransız enerji şirketlerinin güvenliğini koruduğunu sözlerine ekledi.

Atina-Ankara arasında yeni gerginlik: ‘Pontus Soykırımı’

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’ye sert eleştiriler yöneltti. Ankara’nın ‘bölgesel liderlik için saldırgan’ politika yürüttüğünü iddia eden Miçotakis, “Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz” çıkışında bulundu.

Başbakan Miçotakis’e cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunan liderliğini hayalperest ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz” diye konuştu. Hami Aksoy’un açıklamalarına cevap veren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Alexandros Yennimmatas ise, “Tarihini kabul etmeyenler hakaret etmeyi tercih ederler.” ifadelerini kullandı.



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