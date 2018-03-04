Suudi Arabistan’da ilk kez konser verecek! Ancak konserde bunu yapmak yasak…

Hosni’nin 30 Mart’ta vereceği konser öncesi satışa çıkan yaklaşık 6 bin bilet, kısa sürede tükendi. Şarkıcının hayranları bilet satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bilet alacak kadar şanslı olanlar ise bunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda ise ufak bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Biletlerin üzerinde yer alan uyarıda “konserde dans etmek kesin olarak yasaktır” ibaresi yer alıyor.

Öte yandan konser sırasında kadınlar ve erkekler de kendilerine ayrılan farklı bölgelerden performansı izleyebilecek.