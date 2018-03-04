Örtülü ödenek meselesinde göremediğimiz

Kuzey Kıbrıs’ta örtülü ödenek konusu dönem dönem gündeme gelir.

Bir süre çok yoğun bir şekilde tartışılır ve sonra unutulur.

Ülkede ‘örtülü ödenek’ diye bir uygulama var mı, yoksa adına öyle dediğimiz ve bütçe kalemleri içerisinde başka bir isim altında yer alıp, aslında denetime tabi olması gereken başka bir ödenek mi söz konusu…

Bu sorunun yanıtı aslında örtülü ödenek tartışmasını daha doğru bir zeminde yapmamızı sağlayacak.

Bir de şu ‘Hane Halkına Yardım Kalemi’ var.

Başbakanlık ve bazı bakanlıkların bütçesinin altında yer alan bu kalemle ilgili yapılan uygulamalarda, hangi kriterlerin esas alındığı ve bunun ne kadar şeffaf olduğu meselesi de bir başka soru işareti.

Ve bu konu da bugüne kadar yeterince doğru zeminde tartışmayı beceremediğimiz konulardan bir diğeri…

Meclis Eski Başkanı Sibel Siber sosyal medya hesabından ‘Örtülü Ödenek’ ile ilgili önceki gün yaptığı paylaşımda, 3 Ekim 2016 tarihinde meclis kürsüsünde “ Hukuk Devleti’nde şeffaflık ve hesap verilebilirlik esastır. Devlet için harcanan her kuruşun denetime açık olması gerekir. Devlet bütçesindeki bir ödeneğin hangi maksatla nereye harcandığını, harcamayı yapan siyasi dışında kimsenin bilmemesi hem şaibe yaratır hem de demokratik hukuk devleti kurallarıyla bağdaşmaz. Bu yasama döneminde ‘örtülü ödenek’ diye adlandırdığımız bu tarz ödeneğin çağdaş hukuk devleti kurallarına göre yeniden düzenleneceğini ümit etmekteyim” dediğini anımsattı.

Siber, “Sosyal Devlet’te ‘Hane Halkına Yardım’ kaleminden vatandaşa yapılacak yardım; kriterlere bağlı olarak kurumsal bir yapı içinde olmalı. Bu nedenle önümüzdeki dönemde ‘hane halkına yardım’ kaleminin devletin bir kurumunda toplanmasını ve kriterler ölçüsünde ihtiyaçlı olanların tesbit edilerek yine kurumsal bir mekanizma içinde düzenlenmesini öneriyorum. Sosyal devlet ve kurumsallaşma bunu gerektirir. Aksi halde popülizm ve partizanlık öne çıkabilir. Bu da vatandaşların yasalar önünde eşitlik ilkesini, hak ve adaleti zedeler. Bu nedenle önümüzdeki mali yılda bu tür ödeneği olan kurumların, bu kalemi tek bir çatı altında toplamasının uygun olacağını belirtmek isterim.” dediğine işaret etti.

Ama bu konuşma ve uyarılar belli ki dikkate alınmadı.

Popülizm devam ediyor. Meseleler gerektiği şekilde tartışılmıyor. Bütçe kalemleri arasında başka isim altında yer alan bir ödenek bu ülkede hala örtülü ödenek olarak hiçbir hesap vermeden kullanılmaya devam edilebiliyor.

‘Hane Halkına Yardım’ kalemi ise hiçbir kritere bağlı olmadan kurumsal bir yapı ve anlayışın dışında hala harcanabiliyor.

Ve bizler meseleleri neyin ne olduğunu anlayarak doğru tartışmak yerine, her zaman yaptığımız gibi kulaktan dolma bilgilerle popülizme esir olarak tartıştığımız yanılgısı ile hayata devam ediyoruz.

Sonuçta diğer eksik, aksak, yanlış iş ve sorunlarımızda olduğu gibi bu konuda da bir değişikiliği zorlayamıyoruz.

Kısacası bu işler olduğu gibi gitmeye devam ederken boş tartışmalarla zaman kaybediyoruz.

Ve temel sorunumuzun da boş tartışmalar yapmak olduğunu göremiyoruz.

Bu ülkede herşey denetime tabi olmalı. Cumhurbaşkanlığı için örtülü bir ödenek öngörülmesi ve bunun denetime tabi olmaması gerekli ise de, bunun için yasal düzenleme yapılmalı.

At ve deve bir birine karıştırılmamalı.

Şu anda bu ülkede örtülü diye bir ödenek yok ama biz yıllardır var olduğu var sayımı ile bunu doğru zeminde tartıştığımızı sanıyoruz.

Diğer taraftan, denetime tabi olması gereken bir başka kalem de örtülü olarak kullanılabiliyor. Hem de denetime kapalı olarak…

Gerisini siz düşünün.