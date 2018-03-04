Mutluyaka’daki jeneratör hırsızlığıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Mutluyaka’da, 26 Şubat’ta Halken Evleri Ayaz Sokak’taki bir evden 2.5 kw. gücündeki jeneratörün çalınması olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis açıklamasında, C.B. (E-24) ve U.K.’nin (E-20) yanı sıra, olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.B.(E-24), İ.E.(E-18) ve M.K’nin (E-22) tutuklandığı belirtildi.

Açılamada, bahse konu jeneratörün C.B. tarafından İskele’de başka bir şahsa 800 TL karşılığında satılarak sahtekârlıkla para temin edildiği de açıklandı.