Ercan Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan İngiliz vatandaşı David James Sutton teminat talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27 Temmuz 2024 Tarihinde saat 09.55 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde detektör köpek Köpük’ün tepki vermesi nedeniyle arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının valizinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, havaalanında suçüstü tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının etki edebileceği soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını dile getirdi. Polis memuru, zanlının aleyhine getirilen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarını ve davalarını kabul ettiğini söyledi.

Polis, zanlının İngiliz vatandaşı olduğunu, ülkeye 27 Temmuz tarihinde 30 günlük vizeyle giriş yaptığını, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.