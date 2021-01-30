SÜTEK’te 1 pozitif vaka

Süt Endüstrisi Kurumu, 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıkmasından dolayı çalışanların çoğu 1. derece temaslı olarak karantinaya alındığını belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Basında da yer aldığı üzere 29 Ocak 2021 tarihinde bir kurum personelinde Covid 19 pozitif çıkmasından dolayı kurumumuz çalışanlarının çoğu maalesef 1. derece temaslı olarak karantinaya alınmıştır. Dün itibariyle tüm kurum personeline yapılan PCR testlerinde diğer tüm personel negatif çıkmıştır.

SÜTEK olarak gerek süt toplama gerekse analizlerin yapılması ve dağıtım ile ilgili gerekli tüm önlemler alınmış olup, süreç içerisinde sütün toplatılması , dağıtılması ve tahlil işlemleri aynı şekilde devam etmektedir.

Bu süreçte ödemelerde aksama yaşanmaması için imalatçılarımızın 1.02.2021 tarihinde Pazartesi günü iç piyasa fatura ödemelerinin son günü olması dolaysı ile SÜTEK’in veznesi kapalı olacağından imalatçıları fatura ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası bulunan SÜTEK hesaplarına havale ederek ödemelerini gerçekleştirebilecektir.

Banka hesap numaralarını bilmeyen imalatçılar 05488663202 numaralı telefondan bilgi alabilir.

.Kamuoyuna önemle duyurulur.